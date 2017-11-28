Dolar yönünü yukarı çevirdi

Ayrıca yatırımcılar bugün Fed başkan aday Jerome Powell için yapılacak atama toplantısını bekliyorlar ve Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu elde etmeyi umuyorlar.

Dolar/TL'deki geçen hafta belirginleşen yükseliş eğilimi TCMB'nin attığı adımlar ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimser havanın da desteğiyle dün bir miktar azalmış ve dün bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.88 civarına gerilemişti.

Dolar/TL saat 18.00'da 3.95 TL seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bugün yaptığı bir açıklamada dolar kurundaki dalgalanmanın spekülasyon kaynaklı olduğunu ve bir şey yapmamak gerektiğini, Aralık sonundan önce piyasaların rahatlayacağını söyledi.

TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı bir ara yüzde 6'ya yaklaşmıştı.

Dolar/TL'deki düşüş ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının söylemleriyle geçen hafta başlamıştı.

Dolar kaç lira oldu

dolar/TL kuru

Dolar / TL kotasyonu