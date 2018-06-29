Dolar yükseldi, ekonomik güven yüzde 3.3 düştü

Ekonomik güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5’ten 90.4’e geriledi. Güven endeksi böylece yılbaşından bugüne her ay gerileyerek 2017 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geldi. Ekonomide geçen yılki güçlü seyrin de desteğiyle endeks Ocak 2018’de yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini almıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre TÜİK verilerine göre endeks ocaktaki sert artış ardından takip eden beş ayda da geriledi. Endeks Ağustos 2017’de 2012’den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı.