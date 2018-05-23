Dünü yüzde 1.8'lik artışla 4.57 TL seviyesinden tamamlayan dolarda gece yarısı Asya piyasalarında hızlı hareketler yaşandı. Dolar kuru 4.8203 TL'ye kadar çıkarken, euro ise 5.7241 TL'yi gördü.

Bu sabaha bakıldığında ise önce hareketin tarihi zirvenin hemen altında devam ettiği görüldü. Dolar kuru 4.75 TL seviyelerinden el değiştirirken, euro ise 5.5950 TL oldu.

Ancak sonrasında dolara yeni bir alım dalgası geldi. Dolar 4.90 TL'nin üzerine çıkıp rekor tazelerken, euro ise 5.70 TL'nin üzerine çıktı.

Dolar saat 11.03 itibariyle 4.9070 TL olurken, euro 5.7031 liradan el değiştirdi.

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Dün gece Türk Lirası'na ne oldu?

Business HT'de yer alan habere göre, Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin yaşandığı konuşuluyor.

Dolar/TL dün gece tarihte ilk kez 4,82'yi aşarken döviz masalarında hızlı hareketin arka planı tartışılmaya devam ediyor.

Piyasada Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkıyor.

Bu noktada Tokyo merkezli Gaitame Research CEO'su Takuya Kanda, gelişmelerin perde arkasını şu şekilde anlattı:

"Türk Lirası tarihte ilk kez 24 yen seviyesinin altına düşünce Japonya'da kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar stop-loss çalıştırmaya başladı. Çarşamba gecesi hızlanan işlemlerle liranın değer kaybı bir anda yüzde 3'ü aştı. Bu durum Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupi'sine de negatif yansıdı."

Japon yatırımcıların Türk Lirası'nda yene karşı 15 Mayıs haftasında 323 bin 357 kontrat net uzun pozisyonu bulunuyordu. 2017 sonunda 266 bin 955 kontrat uzun pozisyon vardı.

(Business HT)