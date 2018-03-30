Dolarda düşüş sürüyor! İşte ilk rakamlar

Dolar kuru, iki gün üst üste 4 liranın üzerini gördü. Dün bir ara 4.0162 TL'ye kadar çıkan kur, büyüme rakamları sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Dün başlayan düşüş etkisini bugün de sürdürürken saat 07.40 itibariyle dolar 3.9420 TL'den, euro ise 4.8578 TL'den el değiştirdi.

Öte yandan hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan tahvil faizi de geriledi ve 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 1,95 düşüşle 12,57'ye geldi.