Dolar/TL, dün son 2 haftadaki en düşük seviyesi olan 4.4477'ye kadar gerilekten sonra günü 4.47 civarında tamamlamış ve TL dün dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kazancı ile benzer para birimlerinden pozitif ayrıştı. ancak sonrasında Dolar/TL bugün ise güne 4.47 civarında başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi.
Dün öğleden sonra artan satış baskıyla dolar kuru bir ara 4.54 TL'yi test etti.
Bankacılar ABD'nin gümrük vergisi adımları, lokallerin döviz alımları ve bankacılık hisselerinde yüzde 5'e ulaşan kayıpların kuru baskılayan unsurlar olarak ön plana çıktığını belirttiler.
Dün hisse senetlerinde yaşanan çıkışlarla birlikte BIST 100 endeksi yüzde 3, bankacılık endeksi ise yüzde 4.5 civarında kayıp yaşamıştı.
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, son iki günde TL kuvvetli bir pozitif ayrışma yaşadığını belirtmiş ancak akşam saatlerinde ABD'nin AB'ye yönelik gümrük vergisi muafiyetinin kaldıracağını açıklamasıyla küresel bazda endişeleri artırdığını söyledi.
Dolar / TL, haziran ayının ilk, haftanın son gününde 4.53 TL ile güne başladı. Euro ise İspanya ve İtalya'daki gelişmeler öncesinde 5.29 TL'den seyrediyor.
Bankacılar ayrıca Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin de satış baskısında bir miktar etkili olduğunu belirttiler.
ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 0700'den itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.
Öte yandan lokallerin döviz talebi ise piyasalarda henüz dolar/TL'de yükselişin sona erdiği izlenimi taşımadıklarını gösteriyor.
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları dolar/TL'nin tarihi rekorunu gördüğü 25 Mayıs ile biten haftada 2.44 milyar dolar artışla 165.67 milyar dolar oldu.
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