Dün 4.47-4.48 bandında açılan ancak seçim sonrası politikalarda belirsizlik gören yabancıların ağırlıkta olduğu satışlarla 4.5401'e kadar yükselen dolar/TL en çok değer kaybeden EM para birimi olmuş ancak akşam saatlerine doğru dalgalanma aşağı yönlü devam ederek kayıplarının bir kısmını geri almıştı.
Dolar kuru dün 4.52'li seviyelerde kapanırken, borsada düşüş bir ara yüzde 2'yi geçti ancak endekste sanayiye gelen alımlarla yön yukarı çevrildi.
Analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna Kandil operasyonuyla eklenen jeopolitik risklerin de eklendiğini belirtiyor.
Bunun yanı sıra merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği belirtiliyor.
Piyasalar ABD'de bugün belli olacak TÜFE ve Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman durduracağına dair açıklamasının da önem taşıyacağına dikkat çekiyor.
Dolar / TL güne dünkü 4.52'li seviyelerinden başladı ve 12 Haziran sabahında sert bir hareket gözlemlenmiyor. Euro ise 5.32 TL'den işlem görüyor.
TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, yabancıların son günlerde liradaki sakinleşmeye rağmen, Borsa İstanbul'da seçim riskini almak istemediğine dikkat çekerek, "Türkiye fonlarından yoğun para çıkışları iki gündür devam ediyor. Seçim sonucunda oluşabilecek senaryolarda ekonomi politikalarının nasıl gelişeceği konusunda belirsizlik risk oluşturuyor" dedi.
GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da endekste özellikle yabancı ağırlıklı satışların görüldüğüne dikkat çekerek, "Genel kırılganlık devam ediyor... Ayrıca bu hafta küresel anlamda haber akışı yoğun olacak. Merkez bankaları toplantıları öncesinde gelişen ülkelerde dalga boyları artabilir. Ticaret savaşı konusu var, açıklamalar var, her türlü rahatsız edici unsur var" dedi.
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