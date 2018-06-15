Fed'in dün faizleri 25 baz puan arttırması ve medyan faiz tahminlerini 3'ten 4'e yükseltmesi kurun da yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. Fed öncesi 4.63'ten işlem gören kur karar sonrası 4.66'ya yükseldi.
Dolar/TL bugün de 4.68'e kadar yükselmesinin ardından 4.60 seviyelerine kadar geriledi. Kur, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Haziran ayı toplantısı sonrasında kayıplarını geri aldı. AMB Başkanı Draghi'nin faizlere ilişkin sözlü yönlendirmesiyle yükselen kur, akşam 4.70 seviyesini aştı.
Dolar / TL gece 4.7456'yi görürken sabah saat 08:15'te 4.7294 TL'den işlem görüyor.
AMB, faizerde değişikliğe gitmedi ve mevcut seviyelerin en azından 2019 yazına kadar korunacağını belirtti. Banka, varlık alımlarına ilişkin ifadesini değiştirdi. Buna göre net alımlar Aralık ayının sonuna kadar sona erdirilecek.
Euro/Dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Haziran ayı toplantısının ardından gün içi kazancını geri vererek sert düştü.
AMB Başkanı Mario Draghi, toplantının ardından Euro Bölgesi'nin görünümü ve bankanın politika seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Euro/dolar paritesi, Draghi'nin faizlere ilişkin sözlü yönlendirmesiyle birlikte kayıplarını artırarak 1.17 seviyesinin altına geriledi.
Euro, dolar karşısında gün içinde 1.1851'e kadar yükselmesinin ardından karar sonrasında kazancını geri verdi ve 1.16'ya düştü.
Dolar / TL'deki artış Euro / TL tarafına aynı ölçüde yansımadı. Kur 5.50 sınırını test etse de 5.47 - 5.48 aralığında seyrediyor.
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