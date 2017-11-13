Dolarda son durum - Dolar ne kadar oldu? 13 Kasım dolar fiyatları

Merkez Bankası (TCMB), reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planladığını duyurdu. Analistler şirketlerin ani döviz talebini engelleyecek olması nedeniyle bu adımı olumlu buluyor; ancak yabancı talebini engellemeyeceği için etkisinin sınırlı kalabileceği de belirtiliyor.

Bir analist, TCMB duyurusu haricinde piyasayı etkileyen haber akışının bugün sakin olduğunu söyleyerek, "Açıklamaya kurda ilk tepkiyi gördük ancak kalıcı olmadı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansı genel olarak iyi değil. Dolar/TL'de 1 ay vadeli oynaklık yüzde 14.59 ile Nisan ortasından beri en yüksek seviyede. CDS primi de 216 baz puan ile Mayıs'tan beri en yüksek seviyede, faizlerde yükseliş sürüyor; piyasa hala rahatlamış değil. Dolar/TL de 3.85'in altına kalıcı olarak inemiyor bir türlü" dedi.

Aynı analist yarınki Hazine ihalelerinin talep ve faiz seviyeleri açısından izleneceğini söyledi. Hazine yarın Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Bu sabah saat 08.58'de 3.8570/3.8591 seviyesinde olan dolar/TL saat 17.02'de 3.8834/3.8862 seviyesinde bulunuyor. Bu sabah 4.1768/4.1794 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.2078/4.2109, 4.4967/4.4997 seviyesindeki euro/TL ise 4.5324/4.5348 seviyesinde işlem görüyor.

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.21, valörde son işlemde yüzde 12.28 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.25, valörde saat 1704'te son işlemde yüzde 12.37 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.56 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde saat 1704'te son

işlemde yüzde 13.75 seviyesindeydi.



DIŞ PİYASALAR

Piyasalar tarafından yakından izlenen ABD vergi yasa tasarısının iki ayrı taslağı Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edildi. Şimdi iki tasarının uzlaştırılması gerekiyor, ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler Senato tasarısında bazı orta sınıf ABD'lilere vergi artışı getiren maddelere karşı çıkıyorlar.

Kurumlar ve gelir vergisinde indirimin yanı sıra ABD'nin vergi sisteminde geniş çaplı değişiklikler öngören yasa tasarısı hakkındaki gelişmeler hisse senedi ve döviz piyasalarında baskı yaratıyor.

Bu noktada dolar ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve sterlindeki değer kaybına paralel olarak yükseldi.

Dolardaki güçlü seyir ise EM para birimlerine baskı yaratıyor.

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