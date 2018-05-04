Dolarda yeniden yükseliş başladı

Dolar/TL tüketici fiyatları enflasyonunun Nisan ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artmasının ardından dün 4.2487'ye yükselerek yeni tarihi zirvesini test etmiş, sonrasından 4.22 TL seviyelerinden günü tamamlamıştı.

Dolar bu sabaha da benzer seviyelerden başladı. Saat 07.15 itibariyle dolar 4.2250 liradan, euro ise 5.0680 liradan el değiştirdi.

Öğleye doğru ise dövizde yeni bir alım dalgasının geldiği görüldü. Dolar 4.28 liranın üzerine çıkıp yeni tarihi zirvesini test etti. Saat 12.05 itibariyle ise 4.27 TL'den el değiştirdi.

Aynı saatlerde euronun fiyatı 5.11 TL oldu.

Dolar dün enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem görürken, enflasyon sonrası bir anda 4.24'lere kadar yükselmişti.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı çift haneli seviyelere yaklaşırken bankacılar bu yükselişte bir çok etkenin bir arada etkili olduğunu belirtiyorlar.

Reuters'a konuşan bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, dün açıklanan PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyorlar.

Özellikle S&P kararı ve dolardaki güçlü seyir değer kaybındaki başrolü oynuyor.