TL'de son dönemdeki sert değer kaybı ardından TCMB dün beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken, dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu.

ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.

TCMB'nin adımının piyasadaki etkisi sınırlı olurken, bankacılar "gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilirim" diyen TCMB'nin adımlarının piyasada yeni satış baskıları oluşması halinde devam edebileceğini öngörüyorlar.

Reuters'a konuşan bir bankacı, döviz likiditesine yönelik adımlara piyasa tepkisinin genelde sınırlı olduğunu, bu adım TL'nin değer kazanması için yeterli olmadığını söyleyerek, "Faiz ile ilgili bir adım atılsa o zaman piyasada tepkiyi görürüz. Birçok makro göstergenin kötüleşti, kredi notu düşürüldü ve risk arttı. Yatırımcının faiz talebi de arttı" dedi.

Dün TCMB açıklaması öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL 4.2308'e kadar geriledikten sonra akşam yeniden 4.26 TL seviyelerine tırmandı.

Bu sabaha bakıldığında da yine yüksek bir seyir hakim. Dolar saat 07.15 itibariyle 4.2780 TL'den el değiştirirken, euro 5.0980 TL oldu.

Merkez Bankası'nın önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faiz geçen hafta çok sert yükselmişti. Dolar/TL Cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test etmişti.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon

ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.