Dolarda yüksek seyir devam ediyor



Dolar/TL Merkez Bankası'nın önceki gün "gerekli adımlar atılacak" açıklamasıyla, küresel satış baskısı ve seçim öncesi Türkiye'ye özgü endişelerle gördüğü tarihi zirve olan 4.5010 seviyesinden yönünü aşağı çevirdi.

Dün önceki günlere göre nispeten daha sakin piyasa hareketleri görülürken kur tarihi zirvesinin hemen altında, 4.45 TL civarında seyretti.

Bugüne bakıldığında ise doların güne yine yüksek seviyelerden başladığı görülüyor. Dolar kuru saat 07.30 itibariyle 4.4620 TL'den el değiştirirken, euro 5.2690 TL oldu.

Bankacılar ABD faizlerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının devam etmesi nedeniyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik baskının da sürdüğüne dikkat çekerken piyasada TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatırı sayılır bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin neredeyse yedi yılın zirvesine yükselmesi de piyasalarda yakından takip ediliyor. Bu gelişmekte olan ülke tahvil getirileri ve kurları üzerinde satış baskısı yaratıyor.