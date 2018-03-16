Dolarda yükseliş devam ediyor

Dolarda hafta başında başlayan yükseliş dalgası haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Dolar 3.91 TL'nin üzerine çıkarken 3.9171 TL'ye kadar yükseldi.

Dolar saat 11.50 itibariyle 3.9120 TL'den el değiştirdi.

Euro da 4.9190 TL oldu.

Reuters'ın haberine göre global olarak ABD'de faiz artışlarının hızlanacağına ilişkin endişeler piyasada baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra kuşatma aşamasına gelinen ve şehiriçi çatışmaların artmasından endişelenilen Afrin operasyonu ve Seçim İttifakı Yasası'nda seçim güvenliği konusundaki tartışmalar yatırımcı tarafından tedirginlikle izleniyor. Ekonomi tarafında ise yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın yarattığı kaygılar satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.