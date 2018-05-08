Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar içeride 4.2998 TL'ye kadar çıktı, euro ise 5.10 TL'nin üzerini gördü.

Dolar saat 12.00 itibariyle 4.29-4.30 bandında hareket ediyor.



Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD' yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.

Dolar, artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesinde seyrederek, zayıf seyir izleyen euro ve sert şekilde gerileyen Arjantin pesosu gibi başlıca para birimlerini geride bıraktı.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde ise son bir kaç günlük yükseliş 100 baz puana yaklaştı.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, 10 yıllık ABD faizinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.