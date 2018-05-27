Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, eğitim hayatını yurtdışında sürdürmek isteyen öğrencilerin cebinden çıkacak paranın miktarını artırdı. Buna göre, yurtdışındaki bir eğitim kurumunda okuyan bir öğrencinin ödemek durumunda kaldığı rakam son 1 yılda yaklaşık 60 bin TL artmış durumda. Merkez Bankası kurları dikkate alındığında, bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 32 artan dolar 4.70 TL bandında seyrediyor. Ortalama yurtdışı eğitim fiyatlarına baktığımız zaman ise ABD’de okumak isteyen bir öğrencinin yıllık en az 15 bin dolar ödediği görülüyor. Bu tutar 50 bin dolara kadar çıkabiliyor. Rakamlar, ABD’de okuyan bir öğrencinin, yaşama ücreti hariç sadece eğitimi için ortalama yılda 32 bin 500 dolar ödediğini ortaya koyuyor. Buna göre, 2017 Mayıs’ta ABD’deki bir okula kayıt yaptıran bir Türk öğrenci yaklaşık 116 bin TL öderken, kurdaki hareketlilik neticesinde bu yıl aynı fiyattan kayıt yaptıranlar yaklaşık 152 bin TL ödemek durumunda kalacak.
22 BİN TL FAZLA ÖDEYECEKLER
ABD’de bir öğrencinin yaşam maliyeti de yılda ortalama 19 bin 500 dolar olarak hesaplanıyor. Kur farkı dolayısıyla ise öğrenciler bu yıl hayatlarını idame ettirmek için fazladan 22 bin TL ödemek durumuyla karşı karşıya. TL bazındaki 1 yıllık eğitim ücreti ve yaşama maliyetlerindeki değişimler göz önüne alındığında, ABD’de okuyan Türk öğrencilerin bu yıl yaklaşık 60 bin TL fazladan ödeme yapmak zorunda kaldıkları görülüyor.
1 YILDAKİ KAYIP 36 BİN 725 TL
Kur farkı yüzünden ABD’deki eğitim kurumlarında okuyan Türk öğrencilerin okullarına ödemek durumunda kaldıkları rakam, bir önceki yıla göre 36 bin 725 TL arttı. Böylece, 12 ay taksit yaptıran bir öğrenci, aylık fazladan 3 bin 60 TL’lik bir ücret ödeyecek.
EN UCUZ ÜLKEDE 15 BİN TL FARK
Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre Avrupa ülkelerinde en ucuz eğitim kurumları Macaristan’da bulunuyor. Üniversite fiyatlarının ülkede taban fiyatı 7 bin dolardan başlayıp 20 bin dolara kadar çıkıyor. Macaristan’daki fiyatlar da bir önceki yıla göre kur artışından dolayı yaklaşık 15 bin TL yükselmiş durumda.
İNGİLTERE’DEKİ OKULLAR BİR YILDA 40 BİN LİRA PAHALANDI
Kur bazlı maliyet artışı, Avrupa’daki eğitim kurumlarında da geçerli. Avrupa’nın en pahalı okullarına ev sahiplği yapan İngiltere’de, öğrencilerden yılda en az 14 bin dolar talep edilirken, bu rakam 40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Mayıs 2017 kuru göz önüne alındığında geçen yıl İngiltere’deki en pahalı okulların ortalama TL karşılığı yaklaşık 142 bin lira iken, bu rakam Mayıs 2018 itibarıyla 188 bin TL civarında seyrediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.