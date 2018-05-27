Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, eğitim hayatını yurtdışında sürdürmek isteyen öğrencilerin cebinden çıkacak paranın miktarını artırdı. Buna göre, yurtdışındaki bir eğitim kurumunda okuyan bir öğrencinin ödemek durumunda kaldığı rakam son 1 yılda yaklaşık 60 bin TL artmış durumda. Merkez Bankası kurları dikkate alındığında, bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 32 artan dolar 4.70 TL bandında seyrediyor. Ortalama yurtdışı eğitim fiyatlarına baktığımız zaman ise ABD’de okumak isteyen bir öğrencinin yıllık en az 15 bin dolar ödediği görülüyor. Bu tutar 50 bin dolara kadar çıkabiliyor. Rakamlar, ABD’de okuyan bir öğrencinin, yaşama ücreti hariç sadece eğitimi için ortalama yılda 32 bin 500 dolar ödediğini ortaya koyuyor. Buna göre, 2017 Mayıs’ta ABD’deki bir okula kayıt yaptıran bir Türk öğrenci yaklaşık 116 bin TL öderken, kurdaki hareketlilik neticesinde bu yıl aynı fiyattan kayıt yaptıranlar yaklaşık 152 bin TL ödemek durumunda kalacak.

22 BİN TL FAZLA ÖDEYECEKLER

ABD’de bir öğrencinin yaşam maliyeti de yılda ortalama 19 bin 500 dolar olarak hesaplanıyor. Kur farkı dolayısıyla ise öğrenciler bu yıl hayatlarını idame ettirmek için fazladan 22 bin TL ödemek durumuyla karşı karşıya. TL bazındaki 1 yıllık eğitim ücreti ve yaşama maliyetlerindeki değişimler göz önüne alındığında, ABD’de okuyan Türk öğrencilerin bu yıl yaklaşık 60 bin TL fazladan ödeme yapmak zorunda kaldıkları görülüyor.

1 YILDAKİ KAYIP 36 BİN 725 TL

Kur farkı yüzünden ABD’deki eğitim kurumlarında okuyan Türk öğrencilerin okullarına ödemek durumunda kaldıkları rakam, bir önceki yıla göre 36 bin 725 TL arttı. Böylece, 12 ay taksit yaptıran bir öğrenci, aylık fazladan 3 bin 60 TL’lik bir ücret ödeyecek.

EN UCUZ ÜLKEDE 15 BİN TL FARK

Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre Avrupa ülkelerinde en ucuz eğitim kurumları Macaristan’da bulunuyor. Üniversite fiyatlarının ülkede taban fiyatı 7 bin dolardan başlayıp 20 bin dolara kadar çıkıyor. Macaristan’daki fiyatlar da bir önceki yıla göre kur artışından dolayı yaklaşık 15 bin TL yükselmiş durumda.

İNGİLTERE’DEKİ OKULLAR BİR YILDA 40 BİN LİRA PAHALANDI

Kur bazlı maliyet artışı, Avrupa’daki eğitim kurumlarında da geçerli. Avrupa’nın en pahalı okullarına ev sahiplği yapan İngiltere’de, öğrencilerden yılda en az 14 bin dolar talep edilirken, bu rakam 40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Mayıs 2017 kuru göz önüne alındığında geçen yıl İngiltere’deki en pahalı okulların ortalama TL karşılığı yaklaşık 142 bin lira iken, bu rakam Mayıs 2018 itibarıyla 188 bin TL civarında seyrediyor.