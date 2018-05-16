Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın sorularını yanıtladı.



İşte Tüfenkci'nin açıklamalarından satırbaşları;

Son zamanlarda TL'deki değer kaybının reel ekonomiyle bağlantısı bulunmadığını belirten Bakan Tüfenkci bu yükselişin önümüzdeki günlerde sonlanacağını, seçim sonrasında ise enflasyon ve kurda farklı noktalarda olunacağını bildirdi.

Tüfenkci "yapılan analizlere bakıldığında TL'nin değer kaybının ülkeye ilişkin oluşturulan negatif algılardan kaynaklandığını görebiliriz.

Ekonomi üzerinden operasyon çekmeye çalışıldığını görüyoruz. Buna karşılık özellikle Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimimiz toplantı yaparak bir takım adımlar attı. Bu anlamda alınan tedbirlerle bu yükselişin belli süre sonra durağanlaşacağını ve rüzgarın geriye doğru eseceğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Seçim sonrası enflasyon ve kur noktasında farklı noktalarda olunacağını belirten Tüfenkci "Bu yükselişler daha çok algısal anlayışlarla ilişkili, reel sektörle direk ilişkili değil. Biraz sakin olmak lazım. Önümüzdeki günlerden itibaren bu tersine dönecek" değerlendirmesini yaptı.