Doların ateşi düşmeye başladı

Hazine'nin dünkü ihalelerine gelen güçlü talebin ardından ikincil piyasada 10 yıllık tahvil faizinde 25 baz puana varan düşüş gözlenirken, düşüşe paralel dolar/TL'de de gerileme izlendi.

Hafta başında 3.95 TL'nin üzerini gören dolar kuru, 3.93 TL seviyesinin altına sarktı. Dolar kuru saat 17.10 itibariyle 3.9280 TL'den işlem görürken, euro 4.5180 TL seviyelerinde bulunuyor.

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi, Moody's'in not indirimi ve Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler son dönemde TL'nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Piyasada bu akşam saat 22.00'de açıklanacak olan Fed faiz kararı yakından takip ediliyor. Yeni başkan Jerome Powell liderliğindeki ilk FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Sonrasında yapılacak açıklamalar ve Fed'in önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin ipuçları, doların seyri açısından önem taşıyor.

Piyasanın asıl odak noktası ise FOMC üyelerinin şu ana kadar 3 faiz artırımına işaret eden projeksiyonlarının 4'e mi çıkacağı yoksa 3'te mi kalacağı olacak.