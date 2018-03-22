ABD'nin Arizona eyaletinde 1999 yılında evlerinin önünde dondurma beklerken kaybolan küçük kız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 yıl önce, 11 yaşındayken kaybolan Mikelle Biggs'in 1 dolarlık banknota yazdığı düşünülen bir not ortaya çıktı.

Üzerinde şifreli bir mesaj bulunan doların, Mikelle'nin kaybolduğu yerden 1400 mil uzaklıkta, Wisconsin’de bulunduğu belirtildi. Notta ise "Benim adım Mikel Biggs, Mesa'dan kaçırıldım. Hayattayım" yazıyor. Polis konu hakkında yaptığı açıklamasında potansiyel ipucunun gerçek olamayabileceğini söyledi. Çünkü not çocuk el yazısıyla yazılmış olsa da Mikelle'nin adı Mikel olarak yazılmış.

EN SON 1999 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Mikelle Biggs en son 2 Ocak 1999 yılında Arizona'daki evlerinin önünde bir dondurma kamyonu bekleyen küçük kız kardeşi ile görülmüştü. Mikelle'nin kız kardeşi Kimber, dondurma kamyonunu beklerken evlerinin dışına çıkarken onu gören son kişiydi.

Kimber kardeşinin yanından 90 saniyeliğine ayrıldıktan sonra küçük çocuk ortadan kaybolmuştu. Mikelle’in bisikleti evlerinden iki mahalle ötede bulunmuştu. Yetkililer eyaletteki her bir dondurma kamyonunu aramış ve hükümlü kişilerle görüşmüştü. Ancak arayıştan hiçbir sonuç alınamamıştı.

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