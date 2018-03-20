Doların yükselmek için 5 nedeni var

Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle Türk varlıklarında iki haftalık süreçte gözlenen değer kaybı dün de devam ederken, FED’in çarşamba günü yapacağı toplantısı öncesi artan tedirginlikle yükselişin sürdüğü dolar/TL 3.95’i aştı, borsada satışlar hızlandı. Bu çerçevede sepet bazında TL tarihi zirveyi görürken, Euro/TL 4.8648 ile rekorunu yeniledi. Borsa İstanbul’da günlük kayıp yüzde 1.51’i geçti.

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi, Moody’s’in not indirimi, Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler ve erken seçim riski iki haftalık süreçte TL’nin benzer pCara birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasaları bozan beşinci neden ise yarın yapılacak olan ve 0.25 puanlık faiz artırımı yapılması beklenen FED toplantısı oldu. Toplantı öncesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı devam ediyor. Analistler FED’in yarın faizleri 0.25 puan artırarak yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına yükselteceğini tahmin ediyor. Faiz projeksiyonları hakkındaki tahminler bu kadar kesin değil. Uzmanlar FED’in bu yılın tamamında dört faiz artırımı öngörebileceğini ifade ediyorlar. Tahvil piyasasında ise cuma günü yüzde 12.78 seviyesinden kapanan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi valörde yüzde 12.89 seviyesinden işlem gördü.

BU SABAHA NASIL BAŞLADI?

Dolar dünkü yükselişin ardından bugüne 3.94 TL'li seviyelerden başladı. Dolar kuru saat 07.10 itibariyle 3.9420 TL olurken, euro 4.8670 TL'den el değiştirdi.