Üretilebilecek tüm Bitcoin’lerin yüzde 80’i halihazırda madencilik faaliyetleriyle yaratılmış durumda.

Blockchain.info sitesine göre 16 milyonuncu Bitcoin’in yaratılmasının bir yıl sonrasında, 17 milyonuncu Bitcoin de geçtiğimiz gün ‘kazıldı’. Kripto paranın anonim mimarı Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i en fazla 21 milyon adet var olabilecek şekilde tasarladı.

Bugünlerde 9 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 değer kaybetmiş durumda.

TÜRKİYE’NİN İLK KÜRESEL KRİPTO PARA BORSASI KURULDU!

İlk Bitcoin’in Ocak 2009’da yaratıldığı biliniyor. Blockchain.info’ya göre ilk 1 milyon Bitcoin’in madencilikle üretilmesi için 200 gün geçmesi gerekirken, 16 milyondan 17 milyona ulaşmak için 500’den fazla gün harcandı. Bunun sebebi ise Bitcoin madenciliğinin kademeli olarak daha yüksek bilgi işlem gücü gerektirmesi. Bundan yola çıkarak, geride kalan 4 milyon Bitcoin’in 122 yıl içerisinde kazılabileceği tahmin ediliyor.

Bitcoin’in kimliği bilinmeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun 980 bin Bitcoin’e sahip olduğu düşünülüyor. Bu da dolaşımdaki Bitcoin’lerin yüzde 4,7’sine denk geliyor.