Dolgun dudak görünümü için ipuçları...

Aynaya baktığınızda dudaklarınızın yeteri kadar dolgun olmadığunu mu düşünüyorsunuz? Birkaç küçük ipucu, biraz da makyaj hilesiyle daha dolgun dudaklara sahip olabilmeniz mümkün... İşte doğal yollarla dudak dolgunlaştırmak için izlemeniz gereken adımlar...

DUDAK ESTETİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

DUDAKLARI DOLGUN GÖSTEREN 4 YÖNTEM

-Dudaklarınız çatlak görünümdeyse peeling yapın. Diş fırçası yardımıyla dudaklarınızı daha pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

-Dudaklarınızı, yoğun içerikli bir balm ile nemlendirin.

- Doğal renkte bir dudak kalemi kullanarak, dudak çevrenizi belirginleştirin. Kalemi, dudak çizginizden biraz da olsa taşırarak sürebilirsiniz.

- Dudaklarınıza kaleminizle uyumlu veya biraz daha belirgin bir renkte ruj sürün ve dudaklarınıza yedirin.

- Son adımda rujun bozulmasını önlemek için dudaklarınıza saydam bir pudra uygulayıp, üzerine tekrar ruj sürün.

Bu adımlar dudaklarınızı hem daha pürüzsüz, hem de daha dolgun gösterecektir. Ayrıca rujunuzun kalıcılığı da artacaktır.

NEMLENDİRİCİ DUDAK KREMİ YAPIMI