Dolmabahçe Sarayı, 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı'nda, Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluştu.
DHA'nın haberine göre sergi salonlarında; Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergileniyor.
Osmanlı döneminde, 'Mabeyn Kileri' olarak kullanılan mekan, 1. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Salonda, 6 padişah ve haneden üyeleri tarafından kullanılan ve sofra adabı ile ilgili adet ve geleneklerin tanıtıldığı toplam 383 eser sergileniyor.
Salonda 2. Abdülhamid'in porselen ve altın takımları, yabancı misafirlere hazırlanan bir ziyafet masası örneği de bulunuyor.
1. Hazine Salonu'nda sergilenen eserler; kahve sunum töreni ile ilgili stil takımı, stil puşidesi, murassa zarf ve fincanlar; çay ikramında kullanılan porselen ve altın çay takımları ile tatlı ikramında bulunan billur ve murassa şerbet kupaları ve aşurelikler.
2. HAZİNE SERGİ SALONU
Sarayın yapıldığı tarihlerde Hünkar Dairesi Kileri (Kilar-ı Hass) olarak bir diğer mekan ise 2. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Son dönem Osmanlı saraylarında yaşamış padişahların ve hanedan mensuplarının kullandığı şahsi eşyalar, dini merasimlerde kullanılan ve siyasi ilişkileri yansıtan toplam 229 eser burada sergileniyor. Sergi salonunda, özel günlerde ve gündelik yaşamda kullanılmış kılıçlar, yazı takımları, mühürlerin yanı sıra dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri yer alıyor. Hereke Fabrikası'nda dokunmuş Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin örnekleri de sergide öne çıkan eserler arasında bulunuyor.
ZİYARET GÜN VE SAATLERİ
1. ve 2. Hazine Sergi Salonları, pazartesi ve perşembe hariç 09.00 ila 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
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