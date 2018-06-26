İstanbul'da dolu uyarısı sonrası araç sürücüleri kapalı otoparklara hücum etti. Ümraniye're bir AVM'nin otoparkı dolu yağışına önlem olarak gelen araç sürücüleriyle doldu taştı. İHA'nın haberine göre, AVM otoparkı önünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler kapalı otoparka girmek için dakikalarca sıra bekledi. Otopark önünde oluşan "Dolu" kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde uzun araç kuyruğu ve görevlilerin sürücüleri sırayla otoparka yönlendirmesi görülüyor.

AVCILARDA OTOPARK ÜCRETSİZ

Meteroloji ve İstanbul Valiliği tarafından rüzgarla birlikte şiddetli yağış ve dolu alarmı belediyeleri de harekete geçirdi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın talimatıyla kapalı halk pazarı otopark olarak hizmet vermeye başladı. Yağacak dolu nedeniyle araçların zarar görmemesi için otopark Avcılar halkına ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

Öte yandan İstanbul'daki birçok belediye de dolu ihtimaline karşı önlem aldı.