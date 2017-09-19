Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisi, 12. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır! İşte Dolunay 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

DOLUNAY 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dolunay dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan 12. bölümünde;

Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Birbirlerine karşı olan duyguları ve zıt karakterleri bu beraberliği daha zorlu bir hale getirir. Deniz Ferit’in bu girişiminden rahatsız olmuştur.

Nazlı’nın tepkisini çekmeden Ferit’le savaşmanın yollarını aramaya başar. Ferit ve Nazlı yakınlaştıkça Demet Hakan’dan uzaklaşmaktadır.

Karısının bu tavrından rahatsız olan Hakan karanlık yüzünü daha çok göstermeye başlar...

11. BÖLÜMDE FERİT, NAZLI'NIN SAKLADIĞI SIRRI BULMAYA ÇALIŞTI

Ferit Nazlı’nın bir sır sakladığından emindir. Sevdiği kadını kendinden uzaklaştıran bu sırrı bulmak için elinden geleni yapar. Nazlı hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır.

Coşkuyla restoranı için hazırlık yaparken beklenmedik olaylar yüzünden işler hiç de planladığı gibi ilerlemez. İstanbul'dan uzaklaşmalarını gerektirecek bir gelişme ile Nazlı ve Ferit’in ilişkisi farklı bir boyuta taşınır.

Nazlı’nın Ferit’e karşı olan tutumu Deniz’i cesaretlendirir. Alya ise bu yakınlaşma karşısında kozlarını oynamaya hazırdır.

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Dolunay 12. bölüm fragmanı

Dolunay saat kaçta?