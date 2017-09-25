Dolunay 13. son bölüm fragmanında Nazlı'nın sırrı ortaya çıkıyor

Yapımını No Dokuz'un üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu ise Kule Dibi Senaryo Ekibi, Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler ve Elif Özsüt'ün kaleme aldığı Dolunay 13. son bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Nazlı'nın sakladığı sırrı Ferit öğreniyor. Peki, Dolunay son bölümde neler yaşanacak? İşte Dolunay 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tüyoları...

DOLUNAY 13. SON BÖLÜMDE FERİT, NAZLI'NIN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Ferit, Nazlı’nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı’nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı’yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir. Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit’in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır.

Diğer yandan Deniz, Nazlı’ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı’nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.

Dolunay 13. bölüm 2. fragmanı;

Dolunay 13. bölüm 1. fragmanı;

DOLUNAY 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Birbirlerine karşı olan duyguları ve zıt karakterleri bu beraberliği daha zorlu bir hale getirir. Deniz Ferit’in bu girişiminden rahatsız olmuştur.

Nazlı’nın tepkisini çekmeden Ferit’le savaşmanın yollarını aramaya başar. Ferit ve Nazlı yakınlaştıkça Demet Hakan’dan uzaklaşmaktadır. Karısının bu tavrından rahatsız olan Hakan karanlık yüzünü daha çok göstermeye başlar.

DOLUNAY OYUNCULARI

Başrolleri paylaşan Can Yaman ve Özge Gürel’e, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan, Türkü Turan, Alara Bozbey, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Emre Kentmenoğlu, Alihan Türkdemir ve Yeşim Gül, Irmak Ünal, Mert Yavuzcan eşlik ediyor.