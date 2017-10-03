Dolunay 14. bölüm fragmanı: Demet, Ferit ile Nazlı’yı ayırmaya kararlı!

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisi 14. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin takipçilerinin aklındaki soru "Dolunay 14. bölümde neler yaşanacak". Peki Dolunay 14. bölümde neler yaşanacak? İşte Dolunay son bölümden detaylar...
DOLUNAY 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dolunay 14.bölümde;
Ferit, Demir ve Zeynep' in ölümünün ardından gelişen korkuç ihtimalleri göz önüne getiremez. Ferit ve Nazlı arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Deniz Nazlı'yı teselli eder.Nazlı Bulut'un vesayetinin Demet'e verilmesiyle kendini suçlu hisseder. Demet, Ferit ve Nazlı'yı uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.
Nazlı hem restorantta hemde Ferit'in gözünde büyük bir sınav veriyor. Birbirlerinden uzaklaşırken tekrar yaklaştıran yine Bulut olur.
DOLUNAY 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ferit, Nazlı’nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı’nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı’yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir.Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit’in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır.Diğer yandan Deniz, Nazlı’ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı’nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.
DOLUNAY OYUNCU KADROSU
Can Yaman (Ferit)
Özge Gürel (Nazlı)
Hakan Kurtaş (Deniz)
Necip Memili (Hakan)
Öznur Serçeler (Fatoş)
İlayda Akdoğan (Asuman)
Türkü Turan (Alya)
Alara Bozbey (Demet)
Balamir Emren (Engin)
Berk Yaygın (Tarık)
Özlem Türay (İkbal)
Alihan Türkdemir (Bulut)
Yeşim Gül (Leman)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.