Dolunay 14. bölüm fragmanı: Demet, Ferit ile Nazlı’yı ayırmaya kararlı!

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisi 14. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin takipçilerinin aklındaki soru "Dolunay 14. bölümde neler yaşanacak". Peki Dolunay 14. bölümde neler yaşanacak? İşte Dolunay son bölümden detaylar...

DOLUNAY 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dolunay 14.bölümde;

Ferit, Demir ve Zeynep' in ölümünün ardından gelişen korkuç ihtimalleri göz önüne getiremez. Ferit ve Nazlı arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Deniz Nazlı'yı teselli eder.Nazlı Bulut'un vesayetinin Demet'e verilmesiyle kendini suçlu hisseder. Demet, Ferit ve Nazlı'yı uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.

Nazlı hem restorantta hemde Ferit'in gözünde büyük bir sınav veriyor. Birbirlerinden uzaklaşırken tekrar yaklaştıran yine Bulut olur.

DOLUNAY 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ferit, Nazlı’nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı’nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı’yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir.Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit’in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır.Diğer yandan Deniz, Nazlı’ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı’nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.

DOLUNAY OYUNCU KADROSU

Can Yaman (Ferit)

Özge Gürel (Nazlı)

Hakan Kurtaş (Deniz)

Necip Memili (Hakan)

Öznur Serçeler (Fatoş)

İlayda Akdoğan (Asuman)

Türkü Turan (Alya)

Alara Bozbey (Demet)

Balamir Emren (Engin)

Berk Yaygın (Tarık)

Özlem Türay (İkbal)

Alihan Türkdemir (Bulut)

Yeşim Gül (Leman)