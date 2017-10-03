Dolunay 14. bölüm fragmanı! Dolunay saat kaçta başlayacak?

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay, 14. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçileri, merakla "Dolunay 14. bölümünde neler yaşanacak?" ve "Dolunay saat kaçta?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki Dolunay saat kaçta başlayacak? Dolunay yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

DOLUNAY 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dolunay'ın bu akşam ekrana gelecek olan 14. bölümünde;

Ferit, Demir ve Zeynep’in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı’yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut’un vesayetinin Demet’e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir.

Demet, Ferit ve Nazlı’nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit’in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.

Dolunay'ın 14. bölümü, saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE FERİT, NAZLI'NIN SIRRINI ÖĞRENDİ

Dolunay'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 13. bölümünde;

Ferit, Nazlı’nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı’nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı’yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir.

Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit’in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır.

Diğer yandan Deniz, Nazlı’ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı’nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.

DOLUNAY OYUNCU KADROSU

Can Yaman (Ferit)

Özge Gürel (Nazlı)

Hakan Kurtaş (Deniz)

Necip Memili (Hakan)

Öznur Serçeler (Fatoş)

İlayda Akdoğan (Asuman)

Türkü Turan (Alya)

Alara Bozbey (Demet)

Balamir Emren (Engin)

Berk Yaygın (Tarık)

Özlem Türay (İkbal)

Alihan Türkdemir (Bulut)

Yeşim Gül (Leman)

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Dolunay 14. bölüm fragmanı

Dolunay saat kaçta?