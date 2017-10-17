Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisi 16. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin takipçilerinin aklındaki tek soru "Dolunay 16. bölümde neler yaşanacak". Peki Dolunay 16. bölümde neler yaşanacak? İşte Dolunay son bölümden detaylar...

DOLUNAY 16. BÖLÜM: NAZLI ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Dolunay 16. bölümde:

Nazlı'nın nikah saatinde ortalıktan kaybolması herkesi meraklandırmıştı. Ferit, Nazlı'nın nikahtan kaçtığını düşünür. Ama bu düşüncesi doğru değildir. Nazlı ölümle burun burunayken hala Ferit'i düşünmektedir. Alya, Deniz ile şansını son kez deneme kararı verir. Deniz'in vereceği cevap ilişkilerini farklı yollara sürükleyecektir.

Fatoş, Engin'le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışır. Demet ve Hakan Ferit'e karşı adımlarında daha temkinli olurlar.

DOLUNAY 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı ve Ferit’in kararı herkesi şaşırtır. Birbirlerine karşı duygularını itiraf edemeseler de bu evcilik oyununda işbirliği yapmak zorundadırlar.

Bütün detayları kitabına uydurmak için kurdukları planlar ikisini daha da yakınlaştırır. Herkesten gizli oynadıkları bu oyunda en büyük destekçileri Fatoş ve Engin olacaktır. Diğer taraftan Fatoş ve Engin de kendi ilişkilerinde karar aşamasına gelmişti.

DOLUNAY OYUNCULARI

Can Yaman (Ferit)

Özge Gürel (Nazlı)

Hakan Kurtaş (Deniz)

Necip Memili (Hakan)

Öznur Serçeler (Fatoş)

İlayda Akdoğan (Asuman)

Türkü Turan (Alya)

Alara Bozbey (Demet)

Balamir Emren (Engin)

Berk Yaygın (Tarık)

Özlem Türay (İkbal)

Alihan Türkdemir (Bulut)

Yeşim Gül (Leman)

dolunay