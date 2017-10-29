Dolunay 17. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Formalite icabı evlenen Ferit ve Nazlı bu yalan evliliği sürdürmeye çalışıyor. Son bölümde Ferit'in tutuklanması gündeme bomba gibi düşerken, Nazlı Ferit için endişelenir ve ona yardım etmeye çalışır. Peki, Nazlı Ferit'e yardım edebilecek mi? Dolunay 17. bölümde neler olacak? İşte Dolunay 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

Dolunay 17. bölüm 3. fragmanı;

Dolunay 17. bölüm 2. fragmanı;

Dolunay 17. bölüm fragmanı;

Dolunay 17. bölümde neler olacak?

Ferit‘in tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştür. Nazlı eşi olarak kocasının yanında olmak ister. Her ne kadar evcilik oyununun anlaşılmaması için çabaladığını iddia etse de Ferit için endişelenmiştir. Ferit de Nazlı’nın yanında olmasından memnundur.

Karmaşık duygular içinde olan Ferit ve Nazlı kendilerini sürekli bu oyundaki becerilerinin sınandığı durumlarda bulurlar. Deniz ise ne kadar inkar etse de Ferit ve Nazlı arasındaki çekime şahit olacaktır.

DOLUNAY 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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Dolunay'ın 16. bölümünde neler yaşandı? İşte cevabı;

Takipçileriyle 16. randevusuna çıkan Dolunay'ın bu bölümünde, Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir.

Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.