Dolunay 20. bölüm fragmanı: "Geçmişinde acı bir aşk hikayesi mi var?"

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Dolunay dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ferit ve Nazlı arasındaki "ilk aşk" sohbeti dikkat çekti. İşte Dolunay 20. bölüm fragmanı ve detaylar...

DOLUNAY 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ferit ve Nazlı arasındaki aşk hikayesini konu edinen ve Pazar akşamları ekrana gelen Dolunay dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragamanında Ferit ve Nazlı arasında geçen "ilk aşk" sohbeti, izleyenlerin dikkatini çekti. İşte Dolunay 20. bölüm fragmanı...

19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dolunay'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 19. bölümünde;

Nazlı ve Ferit için büyük an gelmişken Deniz’in çıkagelmesi herkesi heyecanlandırır. Deniz, Nazlı ve Ferit’in birbirlerine karşı duygularına acı da olsa ikna olmuşken evlilikleri ile ilgili öğrendikleri herkes için yepyeni bir sayfa açmıştır.

Nazlı ve Ferit bir yandan herkesi aşklarına ikna etmeye çalışırken diğer yandan da Deniz ve Asuman’ı kontrol etmek zorunda kalırlar.

Bu aşk üçgenindeki gerilim gittikçe artarken Deniz öne sürdüğü şartla herkesi şaşırtır.

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Dolunay 20. bölüm fragmanı

Dolunay yeni bölüm fragmanı