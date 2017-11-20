Dün akşam ekrana gelen Dolunay 20. bölümde, Nazlı restoran ve mali sorunlarla uğraşırken tesadüfen Ferit’in doğum günü olduğunu öğrenir ve Ferit’e sürpriz bir parti organize etmişti. Son bölümün ardından izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Dolunay 21. bölüm fragmanı" aramasını yapan dizinin takipçileri, büyük merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Dolunay 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Başrollerini Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Hakan Kurtaş, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Alara Bozbey ve Yeşim Gül'ün paylaştığı Dolunay dizisi 20. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Nazlı restoran ve mali sorunlarla uğraşırken tesadüfen Ferit’in doğum günü olduğunu öğrenir ve Ferit’e sürpriz bir parti organize eden son bölümün ardından izleyiciler 'Dolunay 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorularını sormaya başladı.
Fakat Dolunay'ın 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından Dolunay 21. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz. Dolunay 21. yeni bölümü ile 26 Kasım Pazar günü ekrana gelecek.
Nazlı, Ferit’in doğum günü olduğunu öğrenir…
No Dokuz imzalı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu Dolunay’da başrolleri paylaşan Can Yaman ve Özge Gürel’e, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan, Türkü Turan, Alara Bozbey, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Emre Kentmenoğlu, Alihan Türkdemir ve Yeşim Gül eşlik edecek.
Nazlı restoran ve mali sorunlarla uğraşırken tesadüfen Ferit’in doğum günü olduğunu öğrenir ve Ferit’e sürpriz bir parti organize eder. Dışarıya karşı ilgili eş olarak görünmenin yanında Ferit’i daha yakından tanımak ve onu mutlu etmek ister. Ferit de Nazlı’ya karşı yelkenleri suya indirmiştir. Ne var ki bu parti sadece Ferit için değil Nazlı için de sürprizlerle doludur. Asuman gittikçe Deniz’e doğru çekilirken Deniz’in duygularını kestirememektedir. Bu belirsizlik Asuman’ı durdurmaz. Fatoş Tarık’ın kendisinden hoşlandığından bihaber Manami’yi yüreklendirmektedir.
Can Yaman (Ferit)
Özge Gürel (Nazlı)
Hakan Kurtaş (Deniz)
Necip Memilli (Hakan)
Öznur Serçeler (Fatoş)
İlayda Akdoğan (Asuman)
Alara Bozbey (Demet)
Balamir Emren (Engin)
Berk Yaygın (Tarık)
Özlem Türay (İkbal)
Alihan Türkdemir (Bulut)
Yeşim Gül (Leman)
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