Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memilli, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay ve Yeşim Gül gibi isimlerin yer aldığı Dolunay 21. bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin yayınlanan 21. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Dolunay 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolunay yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

DOLUNAY 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferit ve Nazlı'nın aşk hikayesini konu edinen Dolunay 21. bölümü ile izleyicisiyle buluşmuştu. Yayınlanan 21. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Dolunay 21. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Dolunay 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

DOLUNAY 21. BÖLÜM ÖZETİ

Pelin, Nazlı ve Ferit’in ilişkisine bomba gibi düşer…

Birbirlerine olan duygularını itiraf edecekleri anda Pelin’in gelişi Ferit ve Nazlı’nın ilişkisine bomba gibi düşer. Geçmişte kandırılmış olduğunu öğrenen Ferit Pelin’e karşı daha toleranslıdır. Pelin de bunu fırsat bilerek Ferit Nazlı’yla yakınlaştıkça aralarına girmeye çalışır. Nazlı, Ferit’ten istediği desteği bulamayınca kimsenin beklemediği bir karar verecektir.

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Dolunay 22. bölüm

Dolunay 22. bölüm fragmanı

Dolunay 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?