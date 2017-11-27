Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memilli, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay ve Yeşim Gül gibi isimlerin yer aldığı Dolunay 21. bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin yayınlanan 21. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Dolunay 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolunay yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Ferit ve Nazlı'nın aşk hikayesini konu edinen Dolunay 21. bölümü ile izleyicisiyle buluşmuştu. Yayınlanan 21. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Dolunay 21. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.
Dolunay 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
Pelin, Nazlı ve Ferit’in ilişkisine bomba gibi düşer…
Birbirlerine olan duygularını itiraf edecekleri anda Pelin’in gelişi Ferit ve Nazlı’nın ilişkisine bomba gibi düşer. Geçmişte kandırılmış olduğunu öğrenen Ferit Pelin’e karşı daha toleranslıdır. Pelin de bunu fırsat bilerek Ferit Nazlı’yla yakınlaştıkça aralarına girmeye çalışır. Nazlı, Ferit’ten istediği desteği bulamayınca kimsenin beklemediği bir karar verecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.