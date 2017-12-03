Dolunay 22. yeni bölüm fragmanı yayında! Ferit Nazlı'nın peşinde

Dolunay dizisinde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Dolunay, No Dokuz Productions imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman'ın paylaştığı dizi de Ferit, Nazlı'yı bırakmıyor.

DOLUNAY 22. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Nazlı’nın peşinden gidiyor. Nazlı düşüncelerini toplamak için biraz uzaklaşmak ister. Son zamanlarda olanlardan sonra Ferit onu yalnız bırakmak istemez, peşinden gider. Küçük bir kasabada, doğanın içinde baş başa kalan ikilinin konuşmaktan başka çaresi yoktur.

Aşkın ve gururun çarpıştığı bu karşılaşmada kazanan hangisi olacaktır? Nazlı ve Ferit bu sorunun cevabını ararken İstanbul’da onları bekleyen bir sürpriz vardır.

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Dolunay 22. bölüm fragmanı

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