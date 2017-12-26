Dolunay, No Dokuz Productions imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman'ın paylaştığı Dolunay dizisi 25. bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin takipçileri 26. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Dolunay 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DOLUNAY 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dolunay 25. son bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından 26. bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Dolunay 26. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Dolunay 26. bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

DOLUNAY 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahkeme Nazlı ve Ferit’i evlilik terapisine yönlendirir. Bu süreç her şeyi yoluna koymak için Nazlı’ya zaman kazandırsa da Ferit onu zorlamaktadır. Net bir cevap almak için çabaladıkça aklı ve duyguları iyice karışan Ferit bu düğümü çözmeye çalışır. Nazlı Ferit ve Bulut için çabalarken Hakan da Ferit’i köşeye sıkıştıracak hamleler planlamaktadır.

DOLUNAY 25. BÖLÜM FRAGMANI

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