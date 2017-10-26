Dolunay dizisi hangi gün?

Yapımını No Dokuz'un üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler ile Elif Özsüt'ün kaleme aldığı Dolunay dizisinin yayın günü değişti. Dizinin takipçileri son bölümü izlemek ve Dolunay'ın hangi gün olduğunu öğrenmek için sorgularını hızlandırdı. Peki, Dolunay ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Dolunay son bölümde neler yaşandı? İşte Dolunay son bölüm izlemek için detaylar...

DOLUNAY HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

4 Temmuz 2017 tarihinden beri Star TV'de salı günleri yayınlanan Dolunay dizisinin yayın tarihi değişti. Star TV'de yeni başlayan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin salı günü yayınlanması planlanmasının ardından Dolunay dizisinin yayın günü pazar gününe çekildi. Dolunay dizisi 17. bölümü ile birlikte bundan sonra pazar günleri izleyicisiyle buluşacak.

DOLUNAY SON BÖLÜM ÖZETİ

Dolunay dizisi 16. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Nazlı'nın ölümle burun buruna kaldığı son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen izleyiciler, son bölümü izlemek için aramalarını sürdürüyor. Bizde sizler için Dolunay'ın 16. son bölüm özetini derledik. Dilerseniz aşağıda bulunan linke tıklayarak Dolunay'ın son bölümünü izleyebilirsiniz.

DOLUNAY SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolunay'ın 16. bölümünde neler yaşandı? İşte cevabı;

Takipçileriyle 16. randevusuna çıkan Dolunay'ın bu bölümünde, Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.

DOLUNAY 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dolunay 17. bölümüyle yeni gününde izleyicisinin karşısına çıkacak. Nazlı'nın Ferit'e yardım etmeye çalıştığı bölüm 29 Ekim Pazar günü ekrana gelecek. İşte Dolunay 17. bölüm özeti;

Ferit‘in tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştür. Nazlı eşi olarak kocasının yanında olmak ister. Her ne kadar evcilik oyununun anlaşılmaması için çabaladığını iddia etse de Ferit için endişelenmiştir. Ferit de Nazlı’nın yanında olmasından memnundur. Karmaşık duygular içinde olan Ferit ve Nazlı kendilerini sürekli bu oyundaki becerilerinin sınandığı durumlarda bulurlar. Deniz ise ne kadar inkar etse de Ferit ve Nazlı arasındaki çekime şahit olacaktır.

Dolunay 17. bölüm 3. fragmanı;

Dolunay 17. bölüm 2. fragmanı;

Dolunay 17. bölüm fragmanı;

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