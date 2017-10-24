Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisinin yeni bölümünde neler yaşanılacağı büyük merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler "Dolunay yeni bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Aynı zamanda dizinin yayın günü de değişti. Peki Dolunay neden yok? Dolunay dizisi saat kaçta? İşte Dolunay dizisinin yeni bölümüne dair detaylar...
DOLUNAY NEDEN YOK? HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Ferit ve Nazlı'nın hikayesini konu edinen, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler ve İlayda Akdoğan gibi isimlerin yer aldığı Dolunay dizisi, 17. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Dizinin 17. bölümü normalde bu akşam yayınlanacaktı ancak dizinin yayın günü değişince izleyiciler de meraklanmaya başladı. Dolunay dizisi, bundan sonra Pazar akşamları saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.
DOLUNAY 17. BÖLÜM FRAGMANI
DOLUNAY'IN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Dolunay'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 16. bölümünde;
Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir.
Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.
DOLUNAY OYUNCU KADROSU
Can Yaman (Ferit karakteri)
Özge Gürel (Nazlı karakteri)
Hakan Kurtaş (Deniz karakteri)
Necip Memili (Hakan karakteri)
Öznur Serçeler (Fatoş karakteri)
İlayda Akdoğan (Asuman karakteri)
Türkü Turan (Alya karakteri)
Alara Bozbey (Demet karakteri)
Balamir Emren (Engin karakteri)
Berk Yaygın (Tarık karakteri)
Özlem Türay (İkbal karakteri)
Alihan Türkdemir (Bulut karakteri)
Yeşim Gül (Leman karakteri)
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