Dolunay dizisi bu akşam final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 26. son bölümünde Ferit ve Nazlı aşklarına sarılıyor… Yeni yıl hazırlıkları tam gaz devam ederken Ferit ve Nazlı'yı son bir sürpriz beklemekte.

DOLUNAY FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Ferit ve Nazlı atlattıkları badirelerden sonra aşklarına sarılırlar. Yaşananlardan sonra herkes duygularında daha cesur olacaktır. Yeni yıl hazırlıkları tam gaz devam ederken kahramanlarımızı son bir sürpriz beklemektedir.

dolunay

Dolunay final bölümü

Dolunay fragman

Dolunay final fragman

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