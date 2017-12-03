Dolunay'ın burçlara göre etkisi

Haftamız Dolunay ve Merkür gerilemesinin etkisiyle biraz karmaşık başlayabilir. Ay İkizler burcunda dolaşıyor hala Dolunay’ın etkisi altındayız. Hayatımızdaki karmaşaları, net olmayan durumları, aldatıcı etkileri göz ardı etmeden haftayı karşılamalıyız. Önemli iş görüşmelerimiz yanıltıcı etkiler taşıyabilir. Merkür Yay burcunda gerilediği için küçük olayları gözümüzde büyütebilir, pireyi deve yapabiliriz. Bu merkür gerilemesinde kendimizi hiç olmayacağımız yerlerde bulabilir, hiç girmeyeceğimiz deneyimlerin içine balıklama atlayabiliriz. Seyahatlerde sıkıntılar oluşabilir. Üniversite, eğitim konuları, yabancı ülkerlerle bağlantılarda, legal meselelerde sıkıntı ve sorunlara açık bir dönem. Tutamayacağımız sözlere, fanatik yaklaşımlara, kendi inançlarımızda diretmeye yatkınız. Neptün’den alacağımız etkilerle yanıltıcı ve sağlam olmayan bilgiler karşımıza gelebilir ya da tam tersi gerçekler gelse bile biz kendi inanç sistemimiz doğrultusunda yüzleşmeden kendi düşündüklerimizi olaya monte edebiliriz. Kriz enerjisiyle başlayan Merkür gerilemesinde karar vermeden önce kabaran suların sakinleşmesini beklemeliyiz. Bu anlamda 05 Aralık- 12-15-16 Aralık dikkat çekiyor.
Haftamıza yeniden dönecek olursak, özellikle Pazartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde duygusal yetersizliklerimiz bizi aşağıya çekebilir. Moralimiz çabuk bozulabilir ve ağır sorumluluklar altına girmek istemeyebiliriz.
Bu hafta önemli haftalardan bir tanesi ama odaklanmakta, net olmakta zorlanacağız. Sorumluluklarımızı üstlendikçe, eski meseleleri çözüme kavuşturdukça hayatımızın daha rahat istenilen noktalara geldiğini göreceğiz. Bu anlamda Çarşamba günü bize yeşil ışık yakıyor. Geçen hafta üstlendiğimiz sorumluluklarımızı ya da kaçtığımız olayları, verdiğimiz sözleri yaşayacağımız olaylarla yeniden gözden geçireceğiz. Yapabileceklerimizi yapmak için ekstra uğraşacağız, ekstra sabır göstermek durumunda kalacak, işlerimize ekstra zaman ayıracağız. Eksik kalan, tamamlanması gereken konu ve olayların sorumluluğunu daha fazla erteleyemeyiz. Bu hafta enerjimizin son damlasında olsak bile harekete geçirici olaylarla, disiplin ve mantıkla, hakkaniyet ve diplomasiyle işlerimize asılmalıyız. Sözlerimize, hareketlerimize, adil olmamız gereken yerlerde çıkışlarımıza dikkat edelim.
Cumartesi günü Mars kendi burcu olan Akrep burcuna geçecek. enerjimizi daha etkin ve kontrollü kullanacağımız bir döneme giriyoruz. Ya hep, ya hiç tavrı bu dönemde bize hakim olabilir. Manevra yapmamız gereken alanlarda kontrolcü ve biraz da yönlendirici davranabiliriz. Stratejilerimizi gerçekleştirmek önem kazanıyor.
Pazar günü özel hayatımızda görmezden gelmek isteyeceğimiz, bir anlamda kendimizi kandıracağımız etkiler etrafımızda olacak. Parasal konularda, harcamalarımızda gerçekçi olalım, özel ilişkilerimizde aldanmalar, yanılgılar artabilir. Diğer yandan olayları kavrama yeteneğimiz artacağından, haftaiçinde sorun yaşadığımız konularla başetmek Uranüs’ten alacağımız olumlu açılarla bizi rahatlatabilir. Bilgimiz, idrakımız, farkındalığımız artıyor.
Güzel bir hafta diliyorum
Hande Kazanova
A.S.A Diploma, İSAR CAP, member of OPA
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