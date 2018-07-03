Temmuz ayında kanlı dolunay gerçekleşecek. Kanlı dolunaya sayılı günler kala astroloji meraklıları dolunay ne zaman? 2018 kanlı dolunay ne zaman? sorularını sormaya başladı. Peki Temmuz ayında dolunay ne zaman? İşte cevabı...

DOLUNAY NE ZAMAN?

27 Temmuz'da dolunay görülecek. Bu doluanyın diğerlerinden farkı ise kanlı dolunay olması. Ay tutulması dolunayda gerçekleştiğinde kanlı dolunay görülüyor. 2018 yılında kanlı dolunay 27 Temmuz'da görülecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay’ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer’in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.