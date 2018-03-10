Cadde'nin haberine göre, mekanı bir erkek arkadaşıyla terk eden Dolunay Soysert, ayaküstü soruları yanıtlayarak, "Tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun" dedi.

Soysert’in yanındaki erkek arkadaşı, ticari aracın kapısını açarak centilmenlik örneği sergiledi.