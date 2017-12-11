Dolunay yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 23. bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm hakkında ipuçlarını edinmek isteyen izleyiciler, merakla "Dolunay yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Dolunay 24. bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Dolunay 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DOLUNAY 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecanla izlenen ve birçok gelişmenin yaşandığı Dolunay 23. bölümünün ardından da yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Dolunay 24. bölüm fragmanı için bekleyişe başladı.

Dolunay yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte önümüzdeki hafta Pazar akşamı ekrana gelecek olan 24. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

DOLUNAY 23. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı ve Ferit nihayet birbirlerine açılmışlardır. İkisinin de en büyük isteği kaybettikleri zamanı telafi etmek olur. Ferit ve Nazlı aşklarını özgürce yaşamaktadır artık. Onların bu hallerini etrafındakiler de şaşkınlıkla seyreder.

Ferit ve Nazlı mutluluk sarhoşuyken hayat da onlara yeni sürprizler hazırlamaktadır.

DOLUNAY OYUNCULARI

Can Yaman (Ferit)

Özge Gürel (Nazlı)

Hakan Kurtaş (Deniz)

Necip Memili (Hakan)

Öznur Serçeler (Fatoş)

İlayda Akdoğan (Asuman)

Türkü Turan (Alya)

Alara Bozbey (Demet)

Balamir Emren (Engin)

Berk Yaygın (Tarık)

Özlem Türay (İkbal)

Alihan Türkdemir (Bulut)

Yeşim Gül (Leman)

dolunay

Dolunay yeni bölüm

Dolunay yeni bölüm fragmanı

Dolunay oyuncuları

Dolunay 24. bölüm fragmanı