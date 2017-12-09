Beşiktaş’ın yeni stoperi olması beklenen Domagoj Vida, önceki gece Dinamo Kiev’in, Partizan’ı 4-1 yendiği maçta forma giymese de taraftarlara veda etti.

Siyah-Beyazlılar ile ön protokol imzalayan ve ocak ayında gelmesi beklenen Vida, Dinamo Kiev’in ilk yarının son lig maçını deplasmanda oynayacak olması nedeniye böyle bir vedada bulundu. Bazı takım arkadaşları ile de saha içinde vedalaşan Hırvat stoper için Ukrayna gazeteleri 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında Beşiktaş’a geleceğini vurguladılar.

Ukrayna medyasında en dikkat çekici nokta ise Siyah-Beyazlıların bu sezon başında Pepe, Negredo, Lens ve Medel transferlerinde kullandığı slogan olan “BAM BAM BAM!”ı manşetlere taşıması oldu.

‘BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİNİ BİZ ONA SUNAMAZDIK’

Öte yandan Dinamo Kiev Başkanı Surkis, Vida’nın takımdan ayrılması ile ilgili “Kalmasını isterdim ancak başka bir yol seçti. Ailesi ve çocukları var, daha fazla para kazanmak istemesi anlaşılabilir. Beşiktaş’ın teklifindeki mali şartları kulübümüz sunamaz. Vida’nın, Dinamo Kiev’deki seviyesinde oynamaya devam etmesini diliyorum” dedi.