Domates fiyatları durdurulamıyor

Geçen haftaya kadar 2 ila 3 lira arasında satışa sunulan domates, 7 liraya kadar çıktı. Domatesin yükselmesinden dolayı vatandaşlar, mevsim sebzelerine yöneldi.
Tarladan 1 liraya satmakta zorlandığı domatesin 5 ila 7 liraya satılması vatandaşın tepkisine sebep oldu. Pazarcı esnafı, domates ihracatının artması ve mevsiminin geçmesinin fiyatları yükselttiğini söyledi.
Domatesin halde 4 lira olduğunu belirten pazarcı Sabri Parlakoğlu, "Yarın domatesin kilosu daha da artacaktır. Tarla domatesi bitti. Artık sadece Antalya'dan domates geliyor. Çeri domatesi 7 lira, diğer domates 5 lira oldu. Birbirleriyle yarışıyorlar. Vatandaş 5 lira deyince bırakıp gidiyor. İhracat olduğu sürece bu fiyatlar artacaktır. Bugün 5 lira ise 2 gün sonra 7 lira olacak. Artık vatandaş ıspanak, brokoli, pırasa, kelem gibi sebzelere yöneliyor. Patlıcan, fasulye, dolma gibi sebzeler ise lüks oldu. Ama eskiden böyle değildi. Her şey mevsiminde yeniyordu. Kimse fiyatlar artıyor diye kızmasın" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde domatesin kilosu 3.50 lira, İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde ise 5 liradan satılıyor. Vatandaşlar, "Fiyatlar her gün değişiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ucuz domates seçmeye çalışıyoruz. Emekli maaşı yerinde sayıyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Kimin cebinde para varsa alıyor, olmayansa bakıp geçiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.