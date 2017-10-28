Domates fiyatları durdurulamıyor

Geçen haftaya kadar 2 ila 3 lira arasında satışa sunulan domates, 7 liraya kadar çıktı. Domatesin yükselmesinden dolayı vatandaşlar, mevsim sebzelerine yöneldi.

Tarladan 1 liraya satmakta zorlandığı domatesin 5 ila 7 liraya satılması vatandaşın tepkisine sebep oldu. Pazarcı esnafı, domates ihracatının artması ve mevsiminin geçmesinin fiyatları yükselttiğini söyledi.

Domatesin halde 4 lira olduğunu belirten pazarcı Sabri Parlakoğlu, "Yarın domatesin kilosu daha da artacaktır. Tarla domatesi bitti. Artık sadece Antalya'dan domates geliyor. Çeri domatesi 7 lira, diğer domates 5 lira oldu. Birbirleriyle yarışıyorlar. Vatandaş 5 lira deyince bırakıp gidiyor. İhracat olduğu sürece bu fiyatlar artacaktır. Bugün 5 lira ise 2 gün sonra 7 lira olacak. Artık vatandaş ıspanak, brokoli, pırasa, kelem gibi sebzelere yöneliyor. Patlıcan, fasulye, dolma gibi sebzeler ise lüks oldu. Ama eskiden böyle değildi. Her şey mevsiminde yeniyordu. Kimse fiyatlar artıyor diye kızmasın" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde domatesin kilosu 3.50 lira, İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde ise 5 liradan satılıyor. Vatandaşlar, "Fiyatlar her gün değişiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ucuz domates seçmeye çalışıyoruz. Emekli maaşı yerinde sayıyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Kimin cebinde para varsa alıyor, olmayansa bakıp geçiyor" dedi.

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