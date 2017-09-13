Domates krizinde son durum

Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-17 Eylül tarihlerinde Antalya'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önderliğinde Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı yetkilileri, karantina uzmanları ve Rus iş adamlarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir heyeti ağırlayacaklarını söyledi.

Toplantıda, Rusya'nın ihracatını durdurduğu ürünlerin gündeme geleceğini ifade eden Seyyar, Türkiye'den de ihracatçıların ve yetkililerin de toplantıda hazır bulunacağını kaydetti.

Rusya'ya ihracatta genel anlamda bir artış olduğunu belirten Seyyar, uçak krizi sonrası yaşanan gerginliğin diplomatik ilişkilerin doğru yönetilmesiyle kısa sürede çözüldüğünü kaydetti.

Seyyar, ihraç ürünlerinde yasaklı bir tek domatesin kaldığını ifade ederek, "Rus yetkililer ve iş adamlarıyla hafta sonu bir araya geleceğiz. Bütün konuları masaya yatıracağız. Toplantı sonucunda domates ihracatıyla alakalı epey yol alacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

Rusya'da devam eden "World Food Moskow 2017" fuarında Türk ihracatçısının ürünlerini sergilediğini aktaran Seyyar, "Moskova'da bulunan ihracatçılarımızla konuştum. Fuar, ihracatçımız açısından çok canlı geçiyor. İhracatçılarımız bu fuardan eli boş dönmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"HUSUMET OLARAK ALGILAMAK ÇOK YANLIŞ"

İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal da Türk satıcılar ve Rus alıcılar arasında bir problem olmadığını, sorunun Rusya'nın yatırımlarıyla alakalı olduğunu dile getirdi.

Domatesin iki ülke arasında sembolik bir ürün olarak kaldığına dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Rusya da kendi sebze üretimlerine yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Doğal olarak da kendi üretimini korumak, kollamak adına birtakım adımlar atabilir. Bu ürün kısıtlaması sadece Türklere yönelik değil. Bunu bize karşı bir husumet gibi algılamak çok yanlış. Bu tip korumacı tedbirler almak gayet normaldir."

Uçak krizinin yaşandığı 24 Kasım 2015'ten önce Türk domatesinin en önemli pazarlarından olan Rusya'ya 2014 yılında 277 milyon dolar, 2015 yılında 259 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiş, geçen yıl ise ihracat 87 milyon dolarda kalmıştı. Geçen yıl 238 milyon dolar olan Türkiye'nin toplam domates ihracatı ise 2017'nin 8 ayında 211 milyon dolara ulaştı.

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