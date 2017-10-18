Domates krizinde son durum

Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu eş başkanı olan Novak, Türkiye'den domates alımına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda prensip kararı alındı. Şu anda 1 Aralık'tan itibaren 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Belgelerin onaylanması üzerinde çalışılıyor" dedi.

Diğer taraftan bunun karşılığında Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Domates, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi.

İlişkilerin 2016 ortasında düzelmeye başlaması ardından Rusya, birçok ürünün Türkiye'den alımına yönelik yasağı aşamalı olarak kaldırdı.

Fakat domatese yönelik yasak devam etti. Bunun nedeni, Türkiye'ye yönelik yasağın ardından Rusya'da yerli domates üreticilerine büyük krediler verilmesiydi.

domates yasağı

Rusya domates

rusya türkiye domates krizi