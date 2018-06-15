Manyas'ın kırsal Kayaca Mahallesi'nde Cem Şanal'a ait 50 dekarlık domates tarlasına ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından 4 adet feromon tuzağı yerleştirildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan Kaplan, yaptığı açıklamada, Manyas'ta yaklaşık 3 bin dekar alanda salçalık domates ekimi yapıldığını belirtti.

Kaplan, kırsal Kayaca Mahallesi'ndeki tarlaya 2'si domates güvesi, 2'si de yeşil kurt için olmak üzere toplam 4 adet feromon tuzağı yerleştirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Domates güvesi ve yeşil kurda karşı tuzaklar kurduk. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için hastalık ve zararlılara, yabancı otlara karşı kontrollerimizi sürekli yapmak zorundayız. Domates güvesi ve yeşil kurt da bunların en önemlileri arasında. Buraya kurduğumuz tuzaklarımızın içinde domates güvesi ve yeşil kurdu çeken maddeler var. Tuzağa yapışan zararlılar belli bir sayıya geldiği zaman zirai ilaçlama yapıyoruz çünkü erken ilaçlama yaptığımızda zarar veririz."

Domates güvesi ve yeşil kurdun, üreticinin korkulu rüyası olduğunu ve hemen her yıl bölgenin iklimine göre domateste az ya da çok görüldüğünü anlatan Kaplan, tuzakları haftada en az 2 kez kontrol ettiklerini bildirdi.

Kaplan, bunun kendileri için bir anlamda "erken uyarı sistemi" olduğunu ifade ederek, yapılan kontrollerde domates güvesi ve yeşil kurt sayısının belirli bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde çiftçileri zirai ilaçlama yapmaları konusunda uyardıklarını vurguladı.

FEROMON TUZAKLARI

Feromon tuzakları, türe özgü olan ve çiftleşme çağrısı olarak karşı cinsi cezbetmek için salgılanan feromon maddesi ve bu feromonla hazırlanan eşeysel çekici tuzaklar olarak tanımlanıyor. Bu kokular ya doğal olarak böceğin vücudundan elde edilerek ya da sentezi yapılıp üretilerek tuzak sistemlerinde kullanılıyor.

Türe özgü feromon maddesi, kapsül ya da yayıcılara belirli miktarda emdirildikten sonra, kurumayan yapışkan sürülmüş bir tabla yerleştirilip, üzerine de feromon kapsülü tutturularak hazırlanan tuzak sistemi, bitkinin dalına veya yere çakılı bir sırığa telle ya da iple asılıyor.

Bu tuzaklar bahçe veya tarla içinde uygun aralıkta ve yükseklikte, eğer mücadele edilen tür için önemli ise hakim rüzgar yönünde yerleştiriliyor. Feromonu algılayan karşı eşey, yapışkan tabla üzerine düşerek tuzağa yakalanıyor.