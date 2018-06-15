Manyas'ın kırsal Kayaca Mahallesi'nde Cem Şanal'a ait 50 dekarlık domates tarlasına ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından 4 adet feromon tuzağı yerleştirildi.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan Kaplan, yaptığı açıklamada, Manyas'ta yaklaşık 3 bin dekar alanda salçalık domates ekimi yapıldığını belirtti.
Kaplan, kırsal Kayaca Mahallesi'ndeki tarlaya 2'si domates güvesi, 2'si de yeşil kurt için olmak üzere toplam 4 adet feromon tuzağı yerleştirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Domates güvesi ve yeşil kurda karşı tuzaklar kurduk. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için hastalık ve zararlılara, yabancı otlara karşı kontrollerimizi sürekli yapmak zorundayız. Domates güvesi ve yeşil kurt da bunların en önemlileri arasında. Buraya kurduğumuz tuzaklarımızın içinde domates güvesi ve yeşil kurdu çeken maddeler var. Tuzağa yapışan zararlılar belli bir sayıya geldiği zaman zirai ilaçlama yapıyoruz çünkü erken ilaçlama yaptığımızda zarar veririz."
Domates güvesi ve yeşil kurdun, üreticinin korkulu rüyası olduğunu ve hemen her yıl bölgenin iklimine göre domateste az ya da çok görüldüğünü anlatan Kaplan, tuzakları haftada en az 2 kez kontrol ettiklerini bildirdi.
Kaplan, bunun kendileri için bir anlamda "erken uyarı sistemi" olduğunu ifade ederek, yapılan kontrollerde domates güvesi ve yeşil kurt sayısının belirli bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde çiftçileri zirai ilaçlama yapmaları konusunda uyardıklarını vurguladı.
FEROMON TUZAKLARI
Feromon tuzakları, türe özgü olan ve çiftleşme çağrısı olarak karşı cinsi cezbetmek için salgılanan feromon maddesi ve bu feromonla hazırlanan eşeysel çekici tuzaklar olarak tanımlanıyor. Bu kokular ya doğal olarak böceğin vücudundan elde edilerek ya da sentezi yapılıp üretilerek tuzak sistemlerinde kullanılıyor.
Türe özgü feromon maddesi, kapsül ya da yayıcılara belirli miktarda emdirildikten sonra, kurumayan yapışkan sürülmüş bir tabla yerleştirilip, üzerine de feromon kapsülü tutturularak hazırlanan tuzak sistemi, bitkinin dalına veya yere çakılı bir sırığa telle ya da iple asılıyor.
Bu tuzaklar bahçe veya tarla içinde uygun aralıkta ve yükseklikte, eğer mücadele edilen tür için önemli ise hakim rüzgar yönünde yerleştiriliyor. Feromonu algılayan karşı eşey, yapışkan tabla üzerine düşerek tuzağa yakalanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.