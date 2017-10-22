Domates yasağı 1 Kasım'da kalkıyor

Novak, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen “Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı” sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ticaret hacminin bu yılın ilk 8 ayında, geçen seneye göre yüzde 31,4 oranında arttığına işaret eden Novak, “Bugün ilişkilerimizin tüm yönlerini, ilişkilerimizin gelişim potansiyelini, hukuki temelin gelişimini, enerji, ulaştırma, tarım, sanayi, kültür ve turizm alanlarındaki gelişmeleri, bir başka deyişle ilişkilerimizi geliştirdiğimiz tüm alanları masaya yatırdık.” diye konuştu.

Domates sevkiyatı yasağının kaldırılma kararının hazırlandığını anlatan Novak, “50 bin ton hacmindeki sevkiyatlar 1 Kasım'dan itibaren başlayabilir. Bütün kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaştık ve çalışmalara devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya tarafadından domates, patlıcan ve nar sevkiyatlarına izin verilmesinin, karşılıklı temelde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Novak, “Bugün bunu görüştük ve meslektaşlarımızın da kısıtlamaları kaldıracağını umuyoruz. Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılma hızı da çoğu anlamda buna bağlı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Rusya’dan et ithal etmeye izin vermek için hazır olduğunu belirten Novak, “Rapor hazırlandı. İlgili sertifikaların alınması için bu raporlar değerlendiriliyor. Et, tavuk ve hindi etlerinin sevkiyatıyla ilgili süreç sertifikaların alım hızına bağlı.” dedi.

Novak, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de çok detaylı bir şekilde görüşüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Türk ortaklarımıza, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu onayladıkları için minnettarız. Şu anda sene sonuna kadar ikinci hattın kara kısmının protokollerini imzalama konusunda anlaştık. Türk meslektaşlarımız, bu çalışmaların aktif olarak ilerleyeceğine dair söz verdiler. İnşaat lisans verildikten sonra başlayacak. Şu anda geçici lisansa sahibiz. Neredeyse tüm izinler verildi, son lisans verildikten hemen sonra beton dökülmeye başlanacak. Her şey grafiğe uygun ilerliyor.”

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