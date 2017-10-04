domates yasağında son durum

Ali Kavak, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den yıllık 50 bin ton civarında domates ithalatına izin verilmesi için teklif yaptığı yönündeki açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Geçmiş dönemde Türkiye'nin Rusya'ya 350 bin ton domates ihracatı yaptığını hatırlatan Kavak, "50 bin tonluk ihracat tatmin edici olmayacaktır. 50 bin tonluk rakam 'yarım elma gönül alma' gibi." ifadesini kullandı. Kavak, 50 bin tonun Türkiye için sembolik bir rakam olduğunu, bununla yetinilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya tarafının, kendi domates üreticilerini destekleme amaçlı bir politika yürüttüğünü aktaran Kavak, şunları söyledi:

"Ama biz şunu iyi biliyoruz ki Rusya Federasyonu'ndaki domates üretimi halkın ihtiyacına cevap vermekten çok uzak. Rusya tarafında domates fiyatları yüksek seyrediyor. Çünkü yaptıkları üretim onlara yetmiyor. İkili ilişkilerle 50 bin ton domates ihracatının 250-300 bin tonlara çıkartılacağını umut ediyoruz. Yani eski seviyelere getirilmesini istiyoruz. Hatta serbest bırakılmasını da talep ediyoruz. Ticarette bir kısıtlamanın olması doğru değil. Serbest ticaret kurallarının işlemesi gerekir."

"ALTERNATİF PAZARLAR GÜÇLENDİRİLMELİ"

Ali Kavak, Türkiye'nin yaş meyve ve sebzede Rusya'ya olan bağımlılığının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Alternatif pazarlar güçlendirilmeli. Bu sorunu aşmak için çaba harcıyoruz. AB, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kafkasya gibi bölgelerde pazar payımızı artıracak enstrümanları devreye sokmamız lazım." diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye'den domates ithalat etmemesi nedeniyle geçen yıl üretimde düşüş yaşandığını kaydeden Kavak, "Bu düşüşle birlikte iç piyasada domates fiyatları yükseldi. Bu, tamamen üretim kaynaklı. Üretici, ürettiği ürünün satılacağı garantisini görmek istiyor." dedi.

Kavak, domates üreticilerinin iyi durumda olmadığını, üreticilerin gelecekle ilgili belirsizlikten etkilendiğini de söyledi.

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