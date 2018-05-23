Salon: TVF Başkent

Hakemler: Santi Simone (İtalya), Gradinski Goran (Sırbistan)

Türkiye: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Hatice Örge, Ceren Kestirengöz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Cansu Özbay)

Dominik Cumhuriyeti: Marte, Martinez Brayelin, Pena, Eve Mejia, Martinez Jineiry (Fernandez, Binet, Rodriguez, Gonzalez, Peralta, Dominguez)

Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

Süre: 118 dakika (32, 27, 28, 31)

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk setinde ilk teknik molaya 8-6 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Oyunun ilk bölümünün aksine yaptığı bloklarda daha başarılı olan milliler, Şeyma Ercan ile üst üste sayılar buldu ve 11-8 öne geçerek Dominik Cumhuriyeti'ne mola aldırdı. Dominik Cumhuriyeti, yeniden blok hataları yapan milli takım karşısında skoru dengelese de ay-yıldızlılar, Şeyma Ercan'ın etkili oyunuyla teknik molasına 16-12 önde girdiği seti 25-20 kazandı.

Milliler, 2. sete iyi başlayamadı. Blok ve defans hataları sonucunda milli takım ilk molaya 8-3 geride girdi. Dominik Cumhuriyeti'nin servis problemine karşın hücumlarını sayıyla sonlandırmakta zorlanan milliler, ikinci teknik molasına 16-10 geride girdiği seti 25-17 kaybetti.

Dengeli bir oyunla başlanan 3. sette defansta daha dikkati olan ve iyi servis atan milli takım, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Türkiye, ikinci teknik molasına da 16-13 önde girdiği seti, rakibinin basit hatalarını iyi değerlendirerek 25-20 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Oyuncu değişikliklerinin ardından oturttuğu oyunu devam ettiren milliler, setin ilk teknik molasına 8-4 ikinci teknik molasına da 16-11 önde girdi. Rakibinin basit hatalarını Şeyma Ercan, Hande Baladın ve Zehra Güneş ile değerlendiren Türkiye seti, 25-19 maçı da 3-1 kazanarak Uluslar Ligi 2. haftasında ilk galibiyetini aldı.

Mililer ilk maçta Brezilya'ya 3-1 yenilirken Dominik Cumhuriyeti Arjantin'i 3-0 mağlup etmişti.

Ankara'daki 2. haftanın son maçlarında yarın saat 14.00'te Brezilya-Dominik Cumhuriyeti, 17.00'de Türkiye-Arjantin karşılaşmaları yapılacak.