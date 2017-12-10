Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Bartın'a bağlı Karayakup köyündeki ormanlık alana gelen 5 avcı, sabah saatlerinde, domuz avlamaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; avcılar, öğle saatlerine doğru 3 domuz avladı. Bölgede bulunan İ. D., ormanlık alanda domuz beklediği sırada çalıların olduğu bölgede hareketlilik görünce bir el ateş etti. Bu sırada kurşunun isabet ettiği A. A., kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını vurduğunu fark eden İ. D., telsizle durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşının öldüğünü gören Demirtaş, gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından A.'nın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Arkadaşını vuran İ. D. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

bartın

domuz avı