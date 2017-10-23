Domuzların zarar verdiği tarlalar için 850 milyon hasar ödendi

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu son 2 yılda tarım sigortasında en büyük hasarı yaban domuzlarının çıkardığını kaydetti.

Satoğlu, köylülerin çakalları öldürmesi nedeniyle sayıları hızla çoğalan yaban domuzlarının fındıktan mısıra buğdaydan kayısıya kadar birçok ürüne zarar verdiğini belirterek, “2 yılda 5 bin civarında yaban domuzu hasarı aldık. Milyonlarca lira ödeme yaptık” diye konuştu. Türkiye’de tarım ürünleri sigortasında yüzde 20’ye yaklaşıldığını anlatan Satoğlu, ancak hayvancılıkta oranın yüzde 6-7 civarında kaldığını 100 başın üstünde yüzde 15’i geçen sigortalılık oranının daha küçük üreticilerde çok daha düşük olduğunu dile getirdi.

TARSIM’in amacının kâr etmek olmadığını ancak sistemin dengeli gitmesi gerektiğini belirten Satoğlu, “Latin Amerika’da dengeli olmadığı için sistem bir süre sonra sona erdi. Bizim örnek aldığımız İspanya’da bu oran 35-40 yılda yüzde 35’e ulaştı. Biz kısa sürede iyi ve hızlı yol aldık. Devletin bu modelin arkasında olması ve bunu her fırsatta ortaya koyması en büyük avantajımız” dedi. Uygulamalarının yurtdışında da ilgiyle izlendiğini ifade eden Satoğlu, 25 ülkeye danışmanlık verdiklerini anlattı.

ARPA VE YULAF DA SİGORTALANACAK

Buğdayda devlet desteğinin yüzde 60’a çıktığını hatırlatan Satoğlu, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nin buğday sigortasını tercih ettiğini ifade etti. Diğer bölgelerin ise kar yağışının yoğun olması nedeniyle zaten bolluk olacağı beklentisiyle sigorta yaptırmadığını söyleyen Satoğlu, “Sonuçta da üreticilerin beklentileri doğrultusunda çok fazla kuraklık yaşanmadı” dedi. Satoğlu, önümüzdeki yıllarda arpa, yulaf ve diğer tahıl ürünlerinde sigortanın başlayacağı müjdesini verdi.

850 MİLYON HASAR ÖDENDİ

Satoğlu’nun verdiği bigiye göre TARSIM sadece geçen yıl 850 milyon lira hasar ödedi. Bu yıl yine aynı düzeyde ödeme yapılacak. Yıllar itibarıyla ödenen toplam hasar tutarının 4.5-5 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Satoğlu Manisa’da ise şimdiye kadar 560 milyon lira civarında. hasar ödemesi yaptıklarını söyledi. Özellikle geçtiğimiz yıl ve bir önceki yıl hem don hem de dolu hadisesi nedeniyle çok ciddi bir hasar ödemesi yapıldığını ifade eden Satoğlu, bu nedenle sigortalılık oranının artarak yüzde 60 seviyesine kadar çıktığını dile getirdi.

KURAKLIK SİGORTASI 5-10 LİRA ARASINDA

Yeni oluşturulan kuraklık sigortası ile buğdayda yaşanan sorunlar nedeniyle hasar ödemesi yapılıyor. Kuraklık primi ilçeden ilçeye değişiyor. Dönüm başına 5 ile 10 lira arasında değişiyor.

"50 YILDIR DON OLMAYAN YERDE ŞİMDİ OLUYOR"

Küresal ısınma ile ciddi oranda dolu, sel ve kuraklık hasarlarının arttığını anlatan Satoğlu, “Öyle ki 50 yıldır don olmayan bölgelerde don oluyor. Dolu yağmayan yerlere dolu yağıyor. Önceleri dolu ve sel hasarı olan bölgelerde artık kuraklık görülüyor. İklim öylesine değişti ki çiftçiler de şaşırıyor” diye konuştu.

"ANADOLU İNSANI KANDIRMAYA ÇALIŞMIYOR"

İhbarda bulunup sigorta parası almak isteyenlerin büyük şehirlerde trafik, sağlık ve kasko dallarında yapılan sahte ihbarlardan kat be kat az olduğunu belirten TARSIM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu, “Anadolu erdemini koruyor. Bize sahte ihbarda bulunup sigortadan yararlanmak isteyenlerin sayısı büyük şehirler ile kıyaslanmayacak kadar az. Bunda tabii küçük yerlerde bu suiistimalin duyulmasının o kişilerin toplum içinde daha fazla dışlanacak olmasının da payı var’’ dedi.

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